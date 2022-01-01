صفقة هجومية جديدة تطرق أبواب شباب رفح

غزة / سما /

يواصل شباب رفح مساعيه لاستغلال الانتقالات الصيفية الحالية أفضل استغلال تزامناً مع بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه في التاسع من سبتمبر القادم.

وذكرت مصادر مقربة من شباب رفح أن الزعيم اقترب من عقد صفقة هجومية جديدة خلال الساعات القادمة لتعويض رحيل هداف الفريق طارق أبو غنيمة الذي احترف في نادي بتروجيت المصري.

وقالت المصادر أن شباب رفح على بعد خطوة واحدة من التوقيع مه المهاجم محمد أبو ريالة بعد أن دخل قبل شهر في مفاوضات انضمامه قبل أن تحصل إشكالية الحصول على ورقة الاستغناء من ناديه الرضوان.

وتعاقد شباب رفح مع 7 لاعبين هم: عبد الله قفة، محمود عمران، ناجي النحال، أدهم أبو سمرة، أسامة برهوم، ماجد حمدونة، ومحمد الرخاوي.