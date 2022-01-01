برشلونة يعمل على فسخ عقد نجمه الهولندي

وكالات / سما /

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين عن محاولة نادي برشلونة الإسباني فسخ عقد لاعبه الهولندي ممفيس ديباي.

وتعاقد برشلونة مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

ولكن بعد قدوم الإسباني تشافي هيرنانديز لتولي مسؤولية تدريب برشلونة، أصبح ديباي حبيس دكة البدلاء، ولم يشارك باستمرار حتى نهاية الموسم.

ويعتبر ممفيس ديباي من اللاعبين الغير مرغوب في استمرارهم بفريق برشلونة، حيث يبحث الأخير عن طريقة لرحيله عن البرسا.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن يجري محامو برشلونة وممفيس ديباي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن فسخ عقد اللاعب الهولندي.

وأكمل الصحفي أن ممفيس ديباي سيقبل بمغادرة برشلونة فقط في حالة أنه وجد الفريق المناسب لمستقبله، حيث لن يرحل اللاعب إلا إذا حصل على عرضاً مميزاً من أحد كبار أوروبا.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس كان مهتماً بالتعاقد مع ديباي من عدة أيام وفقاً لتقارير صحفية إيطالية.