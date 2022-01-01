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زيادة راتب نجم مانشستر سيتي 7 أضعاف

الأربعاء 03 أغسطس 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة راتب نجم مانشستر سيتي 7 أضعاف



وكالات / سما /

بات فيل فودين نجم مانشستر سيتي على أعتاب توقيع عقد جديد مع ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافق فيل فودين، على تمديد عقده لفترة طويلة الأمد، على أن يتم الإعلان الرسمي قريبا عن الصفقة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العقد الجديد لفيل فودين سيبقي اللاعب الدولي الإنجليزي في ملعب "الاتحاد" لمدة 6 سنوات إضافية حتى عام 2028.

وسيجعل هذا العقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا واحدًا من الشباب أصحاب الرواتب الأعلى على مستوى العالم، حيث سيرتفع راتبه الحالي بمقدار 7 أضعاف ونصف.

وكان فيل فودين يتقاضى راتبا قدره 30 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في الوقت الذي كان فيه أحد الركائز الأساسية في حملة تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

لكن الآن وفقا لـ"ديلي ميل"، سيوقع فودين على عقد مدته ست سنوات بقيمة سبع مرات ونصف أكثر من راتبه الحالي، مما يجعله يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فودين يعد من أساسيات الفريق في الهجوم ويود تحسين راتبه كمكافأة له على مستواه المميز

ويمكن للاعب الإنجليزي الآن التركيز على الموسم الجديد 2022-2023، بعد أن اتفق على تمديد عقده، حيث يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي ضد وست هام يوم الأحد المقبل.

#فيل فودين #مانشستر سيتي

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