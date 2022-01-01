باريس يتفق على صفقتين دفعة واحدة

وكالات / سما /

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق في صفقتين دفعة واحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بوافد جديد، والتخلص من أحد اللاعبين الزائدين عن حاجة المدرب كريستوف جالتييه في الموسم الجديد.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أفاد، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بوجود اتفاق نهائي بين باريس وروما الإيطالي على رحيل الهولندي جيني فينالدوم لفريق العاصمة الإيطالية بنظام الإعارة.

وانضم فينالدوم لباريس في صفقة مجانية في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقد الهولندي مع فريقه السابق، ليفربول الإنجليزي، لكن اللاعب لم ينجح في إثبات نفسه داخل ملعب بارك دي برانس.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى نجاح باريس في التوصل إلى اتفاق لضم البرتغالي ريناتو سانشيز، مع مواطنه ليل، لترميم خط وسط الفريق الأول بالنادي في الموسم الجديد.

واتفق باريس على دفع نحو 15 مليون يورو مقابل الحصول على بطاقة اللاعب البرتغالي الدولي، مع العلم أن اللاعب وافق من قبل على البنود الشخصية على العقد المنتظر مع البي إس جي.