  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس وبوجبا يتخذان القرار المصيري بشأن إصابته

الأربعاء 03 أغسطس 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس وبوجبا يتخذان القرار المصيري بشأن إصابته



وكالات / سما /

قرر كلاً من بوجبا و نادي يوفنتوس عدم إجراء جراحة في الركبة، ولذلك سيخضع اللاعب الفرنسي للعلاج الاحترازي لمدة خمسة أسابيع ويأمل أن يساعده ذلك في التواجد مع يوفنتوس في بداية الموسم الجديد وكذلك لأجل المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

وحسب صحيفة الجازيتا فإن بوجبا والطاقم الطبي لنادي يوفنتوس وكذلك بمتابعة الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا قد اتفقوا أن لا يخضع اللاعب لعملية جراحية.

وسيكون الجزء الأول من نظام العلاج هو التدرب في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، ثم العمل بشكلٍ منفصل عن زملائه في الفريق في التدريبات.

وأصيب لاعب خط الوسط الشهير بآفة في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى خلال جلسة تدريبية قبل أكثر من أسبوع في لوس أنجلوس.

وبدا بأن الجراحة شئ حتمي لنجم مانشستر يونايتد السابق، ولكن كانت هناك مخاوف من أن إزالة جزء من الغضروف المفصلي من شأنه أن يضر باستقرار ركبته في المستقبل ولن يحل المشكلة بالكامل.

وتم اقتراح عمل خياطة ولكن هذا من شأنه أن يُبعد بوجبا لمدة 5 أشهر ويجبره على التغيب عن انطلاقة الموسم مع اليوفي وعن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

#يوفنتوس #بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: اعتقال السعدي ضربة كبيرة للجهاد والحركة ليس لديها ما تخسره في غزة

قناة عبرية: لابيد تعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بخصوص تشغيل المرحلة الأولى من خدمة 2 أمبير

مسؤول أمريكي يكشف كيف أدت شرفة منزل الظواهري لاغتياله

استدعاء محدود من جنود الاحتياط لغلاف غزة..و"الجهاد" يتجاهل اتصالات الوسطاء

لهذا السبب .. جوليا بطرس تثير ضجة في "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

سرايا

بعد الاتصالات المكثفة من الوسطاء.. صحيفة تكشف عن موقف الجهاد من التصعيد مع الاحتلال

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

الاعلام العبري : تسويق اعتقال السعدي كنجاحٍ باهِرٍ فشل لاننا أغلقنا الجنوب خشية من الجهاد

سرايا

صحيفة عبرية : اسرائيل تنقل رسالة الى الجهاد وحماس وهذا ما جاء فيها ..

aY2sa

لليوم الثاني على التوالي .. صور: الاحتلال يُبقي على تأهبه في غلاف غزة

الاتصالات الفلسطينية