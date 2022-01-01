يوفنتوس وبوجبا يتخذان القرار المصيري بشأن إصابته

وكالات / سما /

قرر كلاً من بوجبا و نادي يوفنتوس عدم إجراء جراحة في الركبة، ولذلك سيخضع اللاعب الفرنسي للعلاج الاحترازي لمدة خمسة أسابيع ويأمل أن يساعده ذلك في التواجد مع يوفنتوس في بداية الموسم الجديد وكذلك لأجل المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

وحسب صحيفة الجازيتا فإن بوجبا والطاقم الطبي لنادي يوفنتوس وكذلك بمتابعة الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا قد اتفقوا أن لا يخضع اللاعب لعملية جراحية.

وسيكون الجزء الأول من نظام العلاج هو التدرب في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، ثم العمل بشكلٍ منفصل عن زملائه في الفريق في التدريبات.

وأصيب لاعب خط الوسط الشهير بآفة في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى خلال جلسة تدريبية قبل أكثر من أسبوع في لوس أنجلوس.

وبدا بأن الجراحة شئ حتمي لنجم مانشستر يونايتد السابق، ولكن كانت هناك مخاوف من أن إزالة جزء من الغضروف المفصلي من شأنه أن يضر باستقرار ركبته في المستقبل ولن يحل المشكلة بالكامل.

وتم اقتراح عمل خياطة ولكن هذا من شأنه أن يُبعد بوجبا لمدة 5 أشهر ويجبره على التغيب عن انطلاقة الموسم مع اليوفي وعن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.