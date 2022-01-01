"الكابينت" الإسرائيلي يناقش ملف منصة الغاز "كريش"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، سيناقش اليوم ملف منصة الغاز "كريش" قرب الحدود مع لبنان.



وبحسب القناة، من المتوقع أن تبدأ أعمال التنقيب في منصة "كريش" الشهر المقبل.



ونقلت القناة عن مصدر مطلع على قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قوله: إن "حزب الله التزم في هذه المرحلة بوقف التصعيد العسكري لاستنفاد مساعي الوساطة، ولكنه يمهل الطرفين حتى منتصف الشهر الجاري للوصول إلى اتفاق، قبل أن يبدأ بما وصفه بتصعيد متدحرج لمنع إسرائيل من استخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق".



وأوضح المصدر في حديث لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، أن اتجاه الأمور سيبقى مرهونًا بما يحمله الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين من أجوبة نهائية في الأسبوعين المقبلين.