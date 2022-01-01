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"الرئاسية العليا" تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث

الأربعاء 03 أغسطس 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، اعتقال الاحتلال الاسرائيلي محافظ القدس عضو اللجنة الرئاسية عدنان غيث.

واشارت اللجنة الرئاسية في بيان صدر عنها، الى أن حكومة الاحتلال تحاول بشتى الطرق اضعاف عزيمة الفلسطينيين وخاصة المقدسيين منهم لإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الاصليين، كما اشارت الى العديد من السياسات القمعية والعنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية الحالية واستمرار عربدة واقتحامات قطعان المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الاقصى المبارك.

واضاف البيان ان الحكومة الاسرائيلية باتت هزيلة وضعيفة، امام إرادة الفلسطينيين وصمودهم ورباطهم في القدس، وان السياسات الاسرائيلية الحالية وتصاعد حملات الاعتقالات لشخصيات مقدسية مناضلة ما هي إلا لإرضاء الشارع الاسرائيلي، والتغطية على عجز الحكومات المتعاقبة في كسر عزيمة وارادة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن مقدساته الاسلامية والمسيحية.

#عدنان غيث

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