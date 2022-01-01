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الاحتلال يخطر بإزالة شبكة الكهرباء وهدم منزل ووقف العمل بآخرين في مسافر يطا

الأربعاء 03 أغسطس 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل ووقف العمل في منزلين آخرين في قريتي التوانة وشعب البطم، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال داهمت التوانة واخطرت المواطن اشرف محمود العمور بهدم منزله الذي يقطنه مع افراد عائلته المكونه من ثمانية انفار، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا بإزالة شبكة الكهرباء المخصصة لتزويد سكان عدة أحياء جديدة في قرية التوانة.

وكانت قوات الاحتلال دمرت في وقت سابق شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من خلة الضبع، وصولا لمنطقة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

كما اخطرت قوات الاحتلال في قرية شعب البطم المواطنين عيسى وهاني جبارين بوقف العمل في منازلهم، التي هي قيد الانشاء.

وصعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق المواطنين بمسافر يطا، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، لغرض تهجيرهم من منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة هناك.

#الاحتلال #يطا #الخليل

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