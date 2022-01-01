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وزير الزراعة يلتقي مدير عام المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي

الأربعاء 03 أغسطس 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتي مقرها نور سلطان في جمهورية كازاخستان.

وتناول اللقاء تنسيق التعاون بين دولة فلسطين والمنظمة في موضوع الأمن الغذائي.

وقدم وزير الزراعة عرضا حول واقع الأمن الغذائي في فلسطين والتحديات التي تواجه وزارة الزراعة، ولا سيما التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الموارد الطبيعية وإعاقة الوصول واستغلال المناطق والسيطرة على المعابر والحدود ولا سيما في قطاع غزة.

وقد اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك ولا سيما كون وزارة الزراعة هي نقطة الاتصال مع المنظمة في موضوع الأمن الغذائي.

كما التقى عطاري بالسيد جون ضبيط، رئيس المؤسسة الفلسطينية الامريكية للسلام، حيث استعرض معه واقع القطاع الزراعي الفلسطيني والتحديات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي في فلسطين، وخاصة ما يتعلق بالاحتلال وسيطرته على الموارد الطبيعية والمعابر وانعكاسها السلبي على صمود المزارع الفلسطيني في أرضه.

 واستعرض عطاري خطط وبرامج وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه من خلال برامج التنمية الزراعية.

وقد تم بحث آفاق التعاون مع مراكز الابحاث الفلسطينية ونظيرتها في الجامعات والمراكز البحثية.

يشار الى ان البروفيسور جون ضبيط هو رئيس المؤسسة الفلسطينية للتآخي في الولايات المتحدة الامريكية وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية ايوا.

#وزير الزراعة

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