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هيئة الأسرى ترصد ثلاث حالات مرضية لأسرى داخل سجون الاحتلال

الأربعاء 03 أغسطس 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر عدد من محاميها، ثلاث حالات مرضية داخل سجون الاحتلال، ومنها حالة الأسير عبد الله سمحان من مدينة غزة والمحكوم 19 عاما والمتواجد في “سجن ريمون"، حيث يعاني من آلام حادة في منطقة الكلى وتكتفي عيادة المعتقل بإعطائه حقنا مسكنة ومحاليل بدون تشخيص حالته وتقديم العلاج اللازم له.

وكذلك الأسير نعمان أحمد ريحان والقابع في "سجن نفحة" حيث يعاني من آلام في الكلى ومشاكل في فقرات الغضاريف وأوجاع في العيون والراس، وما زالت عيادة السجون تماطل في علاجه، حيث تتعمد نقله من طبيب الى آخر بزعم تشخيص وضعه الصحي الأمر الذي سينعكس سوءا على حالته الصحية وتزيده خطورة.

يشار أن الأسير ريحان من مدينة غزة ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً وهو متزوج ولديه 6 أطفال

كما يشتكي الأسير محمود جمال تعامرة (32 عاما) من بلدة تقوع ببيت لحم، من خَدَر في الأيدي والأرجل وتم عرضه على أطباء متخصصين واكتفوا بإعطائه المسكنات دون تشخيص حالته الصحية، وهو غير قادر على الحركة ويتحرك معتمدا على عكازات.

#سجون الاحتلال #هيئة الأسرى

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