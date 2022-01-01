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الأردن.. شاب يسير عاريا " كما خلقه الله" في العاصمة عمان

الأربعاء 03 أغسطس 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن.. شاب يسير عاريا " كما خلقه الله" في العاصمة عمان



وكالات

جاب شاب في مقتبل العمر محيط دوار الكيلو عند تقاطع شارع المدينة مع شارع مكة في العاصمة الأردنية عمان، عاريا كما خلقه الله.

وقال موقع "خبرني" الأردني مساء يوم الثلاثاء إنه وبحسب المتابعين كانت هناك أزمة سير خانقة والعديد من السيارات خفضت من سرعتها، ليلتقط أصحابها صورا للفتى.

وأثار ذلك استهجان المارة في الطريق، مؤكدين أن ذلك الفعل من الممارسات الدخيلة على المجتمع الأردني.

ودعوا جهاز الأمن العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الشاب.

من جهة أخرى ندد عدد من المغردين بأصحاب السيارات التي وقفت أو خفضت سرعتها من أجل التقاط صور للشاب.

وقال الصحفي نضال سلامه في تدوينة: "في الأخبار .. شاب سار عاريا بالكامل اليوم قرب دوار الكيلو بعمان.. طبعا هذا شي مخزي.. ومرفوض ولكن الله أعلم شو ظروفه قد يكون مريض نفسي أو مجنون..".

وأضاف "لكن عجبي من اللي عملوا ازمة على الدوار عشان يصوروه بدل ما يستروه".

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