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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 03 أغسطس 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يدعوت أحرنوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- اعلان حالة الطوارئ القصوى في اعقاب اعتقال بسام السعدي

- صاروخ النينجا وصل الى قائد القاعدة أيمن الظواهري

- الحرب على قائمة الليكود عشية الانتخابات الداخلية

- هلع في تل ابيب بعد اطلاق النار على مركبة تبين لاحقا انه على خلفية جنائية

- التحقيق مع عضو الكنيست كسيف بتهمة ضرب شرطي حاول منعه من الوصول الى مسافر يطا

- احتراق 6 الاف دونم احراج طبيعية في الجولان

* "معاريف":

- توتر في الجنوب: تخوف في غلاف غزة من عملية انتقام على خلفية اعتقال السعدي

- روسيا تندد بزيارة بيلوسي إلى تايوان

- توتر غير مسبوق في الليكود عشية الانتخابات الداخلية للقائمة بالكنيست

- نداب يعقوبي يعتذر عن وصف بن غفير بالحقير والنازي بعد تهديد الأخير

* "هآرتس":

- الجيش يغلق اليوم أيضا شوارع مركزية في غلاف غزة تخوفا من إطلاق القذائف

- اغتيال الظواهري .. ما الذي انجزه بايدن؟

- 8 متدربين في المحكمة العليا لا يوجد بينهم عربي!

#الصحف الإسرائيلية

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