فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يدعوت أحرنوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- اعلان حالة الطوارئ القصوى في اعقاب اعتقال بسام السعدي
- صاروخ النينجا وصل الى قائد القاعدة أيمن الظواهري
- الحرب على قائمة الليكود عشية الانتخابات الداخلية
- هلع في تل ابيب بعد اطلاق النار على مركبة تبين لاحقا انه على خلفية جنائية
- التحقيق مع عضو الكنيست كسيف بتهمة ضرب شرطي حاول منعه من الوصول الى مسافر يطا
- احتراق 6 الاف دونم احراج طبيعية في الجولان
* "معاريف":
- توتر في الجنوب: تخوف في غلاف غزة من عملية انتقام على خلفية اعتقال السعدي
- روسيا تندد بزيارة بيلوسي إلى تايوان
- توتر غير مسبوق في الليكود عشية الانتخابات الداخلية للقائمة بالكنيست
- نداب يعقوبي يعتذر عن وصف بن غفير بالحقير والنازي بعد تهديد الأخير
* "هآرتس":
- الجيش يغلق اليوم أيضا شوارع مركزية في غلاف غزة تخوفا من إطلاق القذائف
- اغتيال الظواهري .. ما الذي انجزه بايدن؟
- 8 متدربين في المحكمة العليا لا يوجد بينهم عربي!