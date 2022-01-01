رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها وقوع عشرات الإصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن، وأربعة جرحى في مخيم الفارعة، وتنفيذ الاحتلال عمليات هدم وإخطار واسعة.

كما تناولت الصحف الثلاث، تأكيد الرئاسة وقوف دولة فلسطين إلى جانب الصين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسياسة الصين الواحدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يقدم منحا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين نجحوا في الثانوية العامة

- إصابة العشرات إثر قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن وأربعة جرحى في مخيم الفارعة

- دولة فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب الصين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسياسة الصين الواحدة

- اشتية يدعو الكونغرس الأميركي للاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق حل الدولتين

- الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس بحجة تقديم لائحة اتهام ضده

-جنود إسرائيليون يكسرون الصمت: المستوطنون يتدخلون بهدم البيوت وإلغاء تصاريح للفلسطينيين

- مسرحية طلابية ترهب الاحتلال!!

- استطلاع لـ "أمنيستي": غالبية اليهود يخافون العلم الفلسطيني

- "التنمية" تعلن موعد صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام

- الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يقدمون 15.678 مليون يورو لمشافي القدس الشرقية

- کشف ملابسات مقتل مواطن في قلقيلية

- بیلوسي تصل تايوان والصين تتوعد بـ"عمليات عسكرية محددة الهدف"

* "الأيام":

- فلسطين تدعو لوقف أي أعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة

- الاحتلال يفرض طوقاً شاملاً على القطاع ويرفع حالة التأهب عقب اعتقال السعدي

- بايدن يعلن رسميا قتل أيمن الظواهري بضربة أميركية استهدفته في كابول

- الاحتلال يدعس شابا في بيت أمر ويعتدي على مواطنين في سلوان

- الاحتلال يعتقل شابا عند معبر الكرامة بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

- إصابات في مخيم الفارعة وبيت دجن والاحتلال ينفذ عمليات هدم وإخطار

- تشييع حاشد للشهيد ضرار الكفريني إلى مثواه الأخير

- الاحتلال يهدم مخزناً وموقفا في سلوان بهدف إلحاق الأرض بمخطط استيطاني

- تصاعد حدة التوتر بين أميركا والصين مع بدء نانسي بيلوسي زيارتها لتايوان

- مقررون أمميون يدعون إسرائيل للكف عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان

- استطلاع لـ "أمنيستي": غالبية اليهود يخافون العلم الفلسطيني

- إسرائيل: تشخيص 153 إصابة بجدري القردة

- وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية في طريقها إلى لبنان

* "القدس":

- تمديد اعتقال محافظ القدس وتقديم لائحة اتهام ضده

- الاحتلال يستنفر على حدود القطاع وينصب القبة الحديدية ويستدعي الاحتياط

- تشييع الشهيد الكفريني وعشرات الاصابات وهدم منازل ومنشآت بالضفة

- مخطط استيطاني جديد على اراضي يعبد وعانين

- دعوة إسرائيل إلى الكف عن مضايقة عمال الاغاثة والنشطاء في الضفة

- بيلوسي تتحدى تهديدات الصين وتصل إلى تايوان

- ردود فعل على مقتل الظواهري بضربة أميركية