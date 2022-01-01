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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الأربعاء 03 أغسطس 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت المواطن، عصام محمد كواملة، ورامي أبو عيشة، وأحمد أبو مرخية، على الحاجز المؤدي الى حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية وبلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

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