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نقابة المحامين تعلّق العمل أمام المحاكم واعتصام مركزي بجنين

الأربعاء 03 أغسطس 2022 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين تعلّق العمل أمام المحاكم واعتصام مركزي بجنين



رام الله / سما /

أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية تعليق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأكد بيان النقابة مساء الثلاثاء على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين اليوم الاربعاء من الساعة الحادية عشر صباحًا.

ومن المقرر أن سينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءً باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين.

ودعت النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.

كما أهابت بالمحامين الالتزام بهذه القرارات، "وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل".

وتخوض نقابة المحامين خطوات تصعيدية منذ شهر رفضا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.

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