بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله / سما /
شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة.
واقتحم الاحتلال نابلس ورام الله وجنين والخليل.
وعرف من بين المعتقلين:-
١. أدهم عصيدة- تل غرب نابلس
٢. المحرر أيوب صباح- عوريف جنوب نابلس
٣. عصام محمد كواملة- مخيم العروب شمال الخليل
٤. المحرر كنعان كنعان- كوبر شمال رام الله
٥. المحرر أيسر معروف- عين قينيا شمال رام الله
٦. المحرر عبد الرازق مهنا- أبو شخيدم شمال رام الله
٧. أحمد أبو مرخية- الخليل
٨. رامي أبو عيشة- الخليل
٩. أحمد نزال- قباطية جنوب جنين
١٠. عز خزيمية- قباطية
١١. محمد فريحات- اليامون غرب جنين