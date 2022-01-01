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بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الأربعاء 03 أغسطس 2022 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة.

واقتحم الاحتلال نابلس ورام الله وجنين والخليل.

وعرف من بين المعتقلين:-

١. أدهم عصيدة- تل غرب نابلس

٢. المحرر أيوب صباح- عوريف جنوب نابلس

٣. عصام محمد كواملة- مخيم العروب شمال الخليل

٤. المحرر كنعان كنعان- كوبر شمال رام الله

٥. المحرر أيسر معروف- عين قينيا شمال رام الله

٦. المحرر عبد الرازق مهنا- أبو شخيدم شمال رام الله

٧. أحمد أبو مرخية- الخليل

٨. رامي أبو عيشة- الخليل

٩. أحمد نزال- قباطية جنوب جنين

١٠. عز خزيمية- قباطية

١١. محمد فريحات- اليامون غرب جنين

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