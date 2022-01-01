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الطقس: الحرارة فوق المعدل بـ 5 درجات

الأربعاء 03 أغسطس 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة فوق المعدل بـ 5 درجات



رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الاربعاء حارا إلى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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