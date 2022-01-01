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"فتح": اعتقال محافظ القدس والقيادات الوطنية لن يكسر إرادة شعبنا

الأربعاء 03 أغسطس 2022 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": اعتقال محافظ القدس والقيادات الوطنية لن يكسر إرادة شعبنا



رام الله/سما/

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال محافظ القدس، عضو المجلس الثوري للحركة عدنان غيث، والقيادات الوطنية الفلسطينية، لن يكسر إرادة شعبنا، أو يثنيه عن مواصلة دوره النضالي والقيام بواجبه الوطني.

وقال الناطق باسم حركة "فتح" في القدس محمد ربيع إن ممارسات الاحتلال في مدينة القدس إمعان في استمرار الإرهاب المنظم ضد شعبنا الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال لن تثني قيادتنا وشعبنا عن التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن المقدسات، وستزيدنا صمودا حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الاحتلال يحاول مصادرة حق الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة في سياق حربه المسعورة على جميع مظاهر السيادة.

وطالبت حركة "فتح" المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إجراءات الاحتلال وممارساته التعسفية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

#حركة فتح

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