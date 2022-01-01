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قناة عبرية: لابيد تعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: لابيد تعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة



كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعرض للإحراج الشديد خلال التقييم الأمني الذي عقد اليوم لمناقشة الأوضاع على حدود قطاع غزة في ظل تهديدات الجهاد الإسلامي بعد اعتقال القيادي بالحركة في جنين بسام السعدي.

وبحسب القناة، فإن لابيد، الذي شارك في الجلسة عبر الهاتف الآمن، انقطع عدة مرات عن الجلسة ليتغيب عنها لوقت طويل ولم يسمع معظم ما تم مناقشته.

وأشارت مصادر مطلعة أن لابيد كان حينها في زيارة لسجن عوفر، وأن الشخص الذي تولى المسؤولية عن الجلسة، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال مكتب لابيد، إنه لا يشير إلى المناقشات السرية.

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