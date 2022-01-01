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مذيع قناة "فوكس نيوز": بايدن أشعل الأزمة الأوكرانية

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع قناة "فوكس نيوز": بايدن أشعل الأزمة الأوكرانية



وكالات/سما/

حمل مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تاكر كارلسون، الرئيس جو بايدن مسؤولية تصعيد الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تنتصر، بل خسرت اقتصادها جراء تصرفاته.

وفي عرضه المسائي، قال كارلسون إن سياسات رئيس الدولة الحالي، وكذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس، هي التي استفزت قرار موسكو إطلاق العملية الروسية.

وأشار إلى أن السلطات الروسية وصفت عدة مرات احتمال دخول أوكرانيا إلى الناتو، الذي تروج له الولايات المتحدة، بالخط الأحمر.

وأضاف: "وبعد أيام قليلة من قول الروس ذلك للمرة الخمسين على التوالي، وصلت كامالا هاريس إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وعلانية، دعت أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. قرأت الكلمات. شخص ما من وزارة الخارجية كتبها، وكانوا يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلونه عندما كتبوا هذا. لقد أرادوا صراعا مع روسيا. والآن لدينا ذلك. بالمناسبة، لم ننتصر فيه. الخسائر الأمريكية الرئيسية حتى الآن هي اقتصادنا، الذي يحتضر".

وفي الوقت نفسه، أشار الصحفي إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية تحاول إخفاء مسؤولية بايدن المباشرة في إشعال الأزمة الأوكراني

#بايدن #الازمة الاوكرانية #الولايات المتحدة الأمريكية #روسيا

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