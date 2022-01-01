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هآرتس: إسرائيل توافق "سرا" على تمويل منظومة الليزر الدفاعية بنحو 148 مليون دولار

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: إسرائيل توافق "سرا" على تمويل منظومة الليزر الدفاعية بنحو 148 مليون دولار



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز وافقت "سرا" على رصد حوالي 148 مليون دولار لتطوير منظومة الليزر لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت الصحيفة إن اللجنة وافقت على رصد أكثر من 500 مليون شيقل (أكثر من 148 مليون دولار) لتطوير منظومة الليزر الإسرائيلية لاعتراض القذائف والصواريخ والطائرات مسيرة، والتي سيتم إنتاجها من قبل شركة "رافائيل".

وأضافت أن اللجنة التي انعقدت "سرا" قبل أيام، أقرت الميزانية التي اقترحها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لهذه منظومة، وسيتم توزيع التمويل على 6 سنوات وسيتم تخصيصه رسميا لـ "تطوير واقتناء نظام دفاع أرض - جو متقدم ، بالإضافة إلى نظام جو - جو يمكن تثبيته على الطائرات".

ووافقت اللجنة على تمويل المنظومة بعد تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وبعد سلسلة من الاختبارات الأولية الناجحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس الماضي أن "مجموعة من المهندسين الإسرائيليين العاملين في دائرة تطوير الأسلحة وشركة "رفائيل"، تمكنت من إتمام سلسلة تجارب بنجاح، استهدفت اعتراض راجمات صواريخ وصواريخ مختلفة والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيرة باستخدام أشعة الليزر".

#اسرائيل #منظومة الليزر

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