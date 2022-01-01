"ثوري فتح" يدين اعتقال المحافظ غيث ويؤكد أن هذه الاعتقالات لن تجعلنا نرضخ للسياسات والإملاءات الصهيونية

رام الله/سما/

أدان المجلس الثوري لحركة "فتح" جريمة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المحافظ وكافة الأسرى.

وقال "ثوري فتح"، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا الفلسطيني في القدس العاصمة وكافة المدن والقرى والمخيمات في المحافظات كافة للإجراءات والسياسات الصهيونية العنصرية بحق شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وفي الوقت نفسه يوفر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحماية الميدانية لقطعان المستوطنين وعصابتهم لممارسة التخريب والقتل المتعمد لأبنائنا وتدمير مقدساتنا، تقدم مخابرات الاحتلال على اعتقال عضو المجلس الثوري، محافظ القدس الأخ المناضل عدنان غيث، وكوادر من حركة "فتح"، وتمدد اعتقاله لتقديم لائحة اتهام بحقه.

وأكد المجلس الثوري لحركة "فتح" أن سياسة الاعتقالات للقيادة والكوادر من أبناء الحركة "لن تجعلنا نرضخ للسياسات والإملاءات الصهيونية، وسيبقى المقدسيون والمرابطون والمرابطات عنوان المقاومة والصمود في المسجد الأقصى وكل أحياء القدس العاصمة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبقية مواقع الاشتباك والمقاومة".

ووجه "ثوري فتح" تحية اعتزاز وافتخار لأهلنا في القدس العاصمة حراس الأرض وما عليها، وتحية للقائد المناضل عدنان غيث والقامات الوطنية وهي تتقدم الصفوف دفاعا عن حقوق شعبنا بإرادة لا تلين.