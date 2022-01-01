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كهرباء غزة تصدر تنويهاً بخصوص تشغيل المرحلة الأولى من خدمة 2 أمبير

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهاً بخصوص تشغيل المرحلة الأولى من خدمة 2 أمبير



غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، يوم الثلاثاء، تنويها للسكان بخصوص تشغيل المرحلة الأولى من خدمة 2 أمبير.

وقالت الشركة في التنويه : في إطار رؤية وسعي شركة توزيع الكهرباء لتطوير منظومتها واجراءاتها بما يسمح باستثمار أمثل لكميات الكهرباء المتوفرة لديها وفي إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة في البحث عن حلول تمكنها من إدارة عملية توزيع الكهرباء  بما يتيح لها إمكانية توفير الطاقة الكهربائية لأطول فترة ممكنة خاصة في ظل محدودية مصادر الطاقة ، فإن الشركة تعكف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خدمة (2) أمبير للمشتركين الذين تتوفر لديهم الشروط والضوابط الفنية لتشغيل هذه الخدمة والتي من متطلبات تطبيقها تركيب عدادات ذكية لدى المشتركين تتغذى من محولات جميع الاشتراكات المربوطة عليها ذكية ولا يتحقق شرط منح الخدمة في حال وجود عدادات من نوع آخر على نفس المحول."

وأضافت " تسعى الشركة حاليا للتوسع في تركيب العدادات الذكية وفق خطة متدرجة للتحول للشبكة الذكية خلال الفترة القادمة وذلك لتخفيض الفواقد الكهربائية الفنية  والتعديات، وتحقيق تقدم في منظومة التحكم بالشبكة وغيرها من الأهداف."

#شركة الكهرباء بغزة

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