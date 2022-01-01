الصين تعلن اطلاق مناورات عسكرية تحيط بتايوان من جميع الجهات ردا على زيارة بيلوسي

بكين/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الصينية إطلاق مناورات عسكرية بدءا من يوم الخميس حتى الأحد المقبلين، في ست مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان من يوم 4 إلى 7 أغسطس الجاري.

وقالت الصحيفة على تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد".

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وقالت الوزارة في بيان إن "جيش الصين في حالة استعداد قتالي، وسوف يقوم بعدد من الأنشطة العسكرية" ردا على زيارة بيلوسي.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة يوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية.

وقالت الخارجية الصينية: "إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.

وتأتي هذه الأنباء بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، رغم تحذيرات بكين المتكررة من مغبة هذه الزيارة، ونيتها الرد عليها.