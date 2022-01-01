  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رغم التحذيرات الصينية..طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية (صور وفيديو)

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم التحذيرات الصينية..طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية (صور وفيديو)



تايبيه/سما/

حطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه

وأفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الأمريكية من المحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دخلت مجال تايوان الجوي وهبطت في تايبيه.

وبحسب موقع Flightradar24، فإن طائرة بوينج "C-40C"، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى جزيرة تايوان، وهبطت في العاصمة التايوانية تايبيه.

وأعلن مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الثلاثاء، أن بيلوسي هبطت فيه.

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.

ونشر نشطاء ووسائل إعلام صورا وثقت لحظة هبوط رئيسة مجلس النواب الأمريكي من الطائرة.

 
 
#نانسي بيلوسي #تايوان #الصين #الولايات المتحدة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب..وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غداً

فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاهد : صور توثق آثار التعذيب على القيادي بسام السعدي

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

كيف حددت المخابرات الأميركية موقع الظواهري قبل اغتياله ؟

الأخبار الرئيسية

200881298

وفد من "حماس" يغادر غزة باتجاه مصر

5202115103923144

تحذير إسرائيلي من انتفاضة فلسطينية ثالثة قادمة: الجيل الجديد لا يريد دولة بل يريد قتال "اسرائيل"

استدعاء محدود من جنود الاحتياط لغلاف غزة..و"الجهاد" يتجاهل اتصالات الوسطاء

imgid=78982_B

يديعوت: اعتقال السعدي ضربة كبيرة للجهاد والحركة ليس لديها ما تخسره في غزة

بعد جلسة تقييم أمني .. هذا ما قرره جيش الاحتلال بشأن حالة التأهب على حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية