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وفد من "حماس" يغادر غزة باتجاه مصر

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من "حماس" يغادر غزة باتجاه مصر



غزة/سما/

غادر وفد من حركة "حماس" ، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، خلال حديثه لقناة "الغد"، إن وفدًا من الحركة برئاسة روحي مشتهى غادر قطاع غزة إلى مصر للقاء المسؤولين المصريين.

وأوضح أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين عدة قضايا مشتركة وسبل تخفيف المعاناة عن شعبنا في غزة.

ومن المتوقع أن يصل وفد أمني مصري إلى غزة اليوم في إطار متابعة الملفات المشتركة وعلى رأسها ملفي إعادة الإعمار والملف الاقتصادي وبحث سبل تخفيف معاناة سكان القطاع.

وتتوسط مصر في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

واتخذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم إجراءات أمنية في غلاف غزة عقب، اعتقاله الليلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين، بالضفة الغربية.

وقرر الجيش الإسرائيلي "إغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وإغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال".

و قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن استمرار إجراءات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته ضدّ سكان قطاع غزّة في الإغلاق والتجويع والحصار، جرائم بحقّ الإنسانية، وتحوّل أكثر من مليونَي فلسطيني "رهينة" بيد الاحتلال، خاصَّة المرضى من النساء والأطفال ومرضى السرطان، الذين يحتاجون إلى العلاج المستمر في مستشفيات الضفة والقدس.

وحمّل فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في بيان صحفي، حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه المعاناة. وقال برهوم، ننظر ببالغ الأسف والاستهجان للصَّمت والتقاعس الدولي أمام هذه الانتهاكات التي يتعرّض لها سكّان القطاع، الذين لن يطول صمتهم، حيث لم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع الخطير.

ودعا برهوم إلى تحرّك عاجل وفاعل، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، لكسر الحصار عن قطاع غزَّة، ودعم صمود شعبنا في وجه آلة الحرب الصهيونية.

#حماس #غزة #مصر

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