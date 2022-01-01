سماع دوي مقاتلات صينية في محافظة فوجيان تحلق باتجاه تايوان

بكين/ وكالات/

أفادت معلومات صحفية بأنه سمع دوي مقاتلات صينية في محافظة فوجيان تحلق باتجاه تايوان، التي من المتوقع أن تصل إليها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات فقد أغلقت الصين مضيق تايوان أمام الطائرات المدنية.

وأفاد موقع "Flightradar" لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من المحتمل أنها تحمل بيلوسي دخلت المجال الجوي لتايوان.

هذا وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، يوم أمس الاثنين، مرة أخرى الولايات المتحدة من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين أعربت مرارا للولايات المتحدة عن شواغلها البالغة بشأن هذه المسألة وموقفها الرسمي المتمثل في معارضتها الحازمة للزيارة، وشددت على العواقب الوخيمة إذا أجرت بيلوسي تلك الزيارة".