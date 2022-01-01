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حماس تعقب على الإجراءات الإسرائيلية ضد سكان غزة

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على الإجراءات الإسرائيلية ضد سكان غزة



غزة/سما/

عقب الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس فوزي برهوم، اليوم الثلاثاء، على استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ضد سكان قطاع غزة.

وقال برهوم، في تصريح صحفي، إن استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ضدّ سكان قطاع غزّة في الإغلاق والتجويع والحصار، جرائم بحقّ الإنسانية، تحوّل أكثر من مليونَي فلسطيني "رهينة" بيد الاحتلال، خاصَّة المرضى من النساء والأطفال ومرضى السرطان، الذين يحتاجون إلى العلاج المستمر في مستشفيات الضفة والقدس.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه المعاناة، وننظر ببالغ الأسف والاستهجان للصَّمت والتقاعس الدولي أمام هذه الانتهاكات التي يتعرّض لها سكّان القطاع، الذين لن يطول صمتهم، حيث لم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع الخطير.

ودعا إلى تحرّك عاجل وفاعل، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، إلى كسر الحصار عن قطاع غزَّة، ودعم صمود شعبنا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

واتخذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم إجراءات أمنية في غلاف غزة عقب، اعتقاله الليلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين، بالضفة الغربية.

وقرر الجيش الإسرائيلي "إغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وإغلاق معبر إيريز أمام حركة العمال".

#حماس #الاحتلال #قطاع غزة

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