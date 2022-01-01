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حماس: المخطط الاستيطاني في يعبد وعانين لن تمنح هذا الاحتلال شرعية على أرضنا

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المخطط الاستيطاني في يعبد وعانين لن تمنح هذا الاحتلال شرعية على أرضنا



غزة/سما/

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لنحو 87 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ومصادقته على مخطط لإقامة حيّ استيطاني على الأراضي الفلسطينية في بلدتي يعبد وعانين بمحافظة جنين، بمثابة "عدوان جديد، واستمرار لجرائم الاحتلال الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين التي يحاصرها جدار الفصل العنصري".

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، على أن "هذه السياسة الاستيطانية التي تمارسها حكومات الاحتلال المتطرّفة، هي جرائم موصوفة تمثّل انتهاكًا واستهتارًا بكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وشدد قاسم على أنه هذه المشاريع "لن تمنح هذا الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية، وسيواصل شعبنا تمسّكه بأرضه وحقوقه، ومواجهة مخططاته ومشاريعه بكل الوسائل، حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا". 

#حماس

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