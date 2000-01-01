صورة: توقيع عقد بناء السفارة الإسرائيلية "الدائمة" في الرباط

الرباط/سما/

قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، الثلاثاء، إنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط.



وغرد غوفرين في تويتر قائلا: “سعيد جدا بمشاركتكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع أمس (الإثنين) على عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في المغرب”.



وأضاف: “‏توقيع العقد تم مع مهندسين وشركة بناء مغربية”.

وأردف غوفرين: “بهذا سنبدأ بإذن الله عهدا جديدا، نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب”.



وحتى الساعة 10:00 (ت.غ) لم تصدر إفادة رسمية مغربية بهذا الشأن.



وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.