الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية

رام الله/سما/

تسلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية للعام 2021، وذلك خلال استقباله رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو.

وأطلع رئيس الهيئة، سيادته، على أبرز نتائج التقرير السنوي لهيئة التقاعد الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير عمل الهيئة من أجل تقديم الخدمة الأفضل للشريحة التي تقدم لها الخدمة من قبل الهيئة.

وأشاد الرئيس بما تم تحقيقه خلال العام المنصرم من قبل هيئة التقاعد الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات بما يحقق تقديم الخدمات التي تليق بالمراجع والمواطن.