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إصابة 97 مواطنا إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 97 مواطنا إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن



نابلس/سما/

أصيب عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن، واستهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة عدد منهم بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن 22 مواطنا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص "المطاطي"، بينما تلقى 75 آخرين الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.

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#نابلس #الاستيطان

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