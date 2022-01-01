"مجلس المستوطنات" يهدد مزارعي الرأس الأحمر بالاستيلاء على معداتهم

طوباس/سما/

هدد "مجلس المستوطنات"، اليوم الثلاثاء، المزارعين في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بالاستيلاء على مركباتهم ومعداتهم.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن "مجلس المستوطنات" وجيش الاحتلال أبلغا المزارعين شفهيا بمنع تواجد أية مركبة أو معدة إلى الشمال من منطقة الخندق في الرأس الأحمر، وفي حال تواجدها في المنطقة سيتم الاستيلاء عليها فورا.

كما أفادت مصادر محلية بأن هذه الطريق قريبة من مزارع الموز والعنب للمواطنين، ومنع المعدات الزراعية من دخولها يلحق خسائر كبيرة بالمزارعين.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد استولت أمس على جرار زراعي وعربة مجرورة ورافعة شوكية من منطقة الرأس الأحمر، بعد احتجازها لساعات من قبل "مجلس المستوطنات".