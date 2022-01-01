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فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب الصين للحفاظ على سيادتها

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب الصين للحفاظ على سيادتها



رام الله/سما/

أكدت الرئاسة الفلسطينية، وقوف دولة فلسطين، إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، وإن هذا الموقف ثابت لدى دولة فلسطين.

وعليه، تدعو الرئاسة إلى وقف أية اعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة، مؤكدة على حقها في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية.

وأعربت الرئاسة عن تقدير دولة فلسطين للموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وفي المحافل الدولية كافة، مثمنة الدعم الصيني للشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والتنموية.

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#فلسطين #الصين

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