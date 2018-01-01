الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس

القدس المحتلة/سما/

مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال محافظ القدس لليوم الثاني على التوالي، ليوم غدٍ الأربعاء.

وقال رامي عثمان محامي المحافظ للوكالة الرسمية: "مددت محكمة الاحتلال في القدس اعتقال المحافظ ليوم غدٍ الاربعاء بحجة تقديم لائحة اتهامٍ ضدَّه بزعم دخوله الضفة 17 مرة.. خرقًا للقرارِ الجائرِ الذي يمنعه من دخولها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، صباح أمس الاثنين.

وسبق أن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018.

ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.