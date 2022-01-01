آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء الثالث من أغسطس سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلتين التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (300) من كشف (2022/28).

رابط كشف (2022/29): اضـغـط هـنا

كما يشمل السفر غدا الأربعاء، الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29) اضــغــط هــنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، كما نؤكد إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر".

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.