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بعد جلسة تقييم أمني .. هذا ما قرره جيش الاحتلال بشأن حالة التأهب على حدود غزة

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد جلسة تقييم أمني .. هذا ما قرره جيش الاحتلال بشأن حالة التأهب على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

 قرر جيش الاحتلال بعد جلسة تقييم أمني إبقاء حالة التأهب على حدود غزة، بعد اعتقال القائد بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي من جنين.

وجاءت الجلسة في ظل تخوف سلطات الاحتلال من رد حركة الجهاد على اعتقال القائد بالحركة السعدي، وتم وضع بطاريات القبة الحديدية في حالة تأهب للرد على إطلاق الصواريخ، واغلاق عدة مراكز طرق في قطاع غزة أمام حركة المرور خوفا من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. كما تم ايقاف حركة القطارات من عسقلان الى نتيفوت وسديروت.

ومن جانبها، قالت القناة 13 العبرية، "استعدادا لتصعيد محتمل: تم نشر غرف محصنة عند المفترقات والطرق التي أغلقت في غلاف غزة بهدف حماية القوات المنتشرة".

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