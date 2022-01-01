هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 594 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون خلال تموز

رام الله / سما /

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز/يوليو الماضي 594 اعتداءً، تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية.

وبينت في تقريرها الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" لشهر تموز أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة بيت لحم بـ102 عملية اعتداء، تليها محافظة رام الله والبيرة بـ83 اعتداء ثم محافظة الخليل بـ81 اعتداء.

ونوّه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن سلطات الاحتلال صادقت على 20 مخططا استعماريا جديدا من اجل توسعة داخل المستعمرات، استهدفت 2137.061 دونما من اراضي المواطنين الفلسطينين، لبناء 3430 وحدة استعمارية جديدة، كما تم ايداع 6 مخططات استعمارية جديدة تستهدف 579.46 دونما لبناء 2029 وحدة استعمارية جديدة.

كما شرعنت سلطات الاحتلال بؤرتين استعماريتين مقامتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة وهي "متسبيه داني" و"متسبيه كراميم".

وقال شعبان "في شهر تموز أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 49 اخطارا تراوحت بين إخطارات للهدم أو وقف البناء أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركزت معظمها في محافظتي الخليل (14 إخطاراً) وطوباس (12 إخطاراً)".

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تموز بلغت 26 عملية هدم لـ49 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت هذه العمليات في محافظة الخليل بهدم 22 منشأة، والقدس بـ12 منشأة وسلفيت ونابلس بـ5 منشآت لكل منها.

كما بين شعبان أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 68 اعتداءً، كان أبرزها استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاماً) من بلدة المغير في محافظة رام الله والبيرة.

وأشار أن التقرير يرصد تعرض ما مجموعه 2175 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، من ضمنها 1840 شجرة زيتون، وقد تركزت هذه العمليات في محافظات ( قلقيلية 1000شجرة، رام الله والبيرة 470 شجرة، نابلس 430 شجرة).

وأشار شعبان "في مطلع شهر تموز 2022، بدأت سلطات الاحتلال ببناء مقطعين في جدار الضم والتوسع، المقطع الأول شمال غرب الضفة الغربية ويهدف إلى بناء جدار اسمنتي بارتفاع 8 امتار بجانب السياج المعدني، وبطول 45 كم من قرية سالم غرب محافظة جنين الى غرب قرية شويكة في محافظة طولكرم. أما المقطع الثاني ففي جنوب الضفة الغربية ويهدف إلى بناء جدار اسمنتي بطول 22 كم من قرية لسيفير الى جنوب قرية خشم الدرج في محافظة الخليل".