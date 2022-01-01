وقفة مساندة للأسرى في سجون الاحتلال في نابلس

نابلس / سما /

شارك عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة نابلس.

ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت في ميدان الشهداء وسط المدينة، والتي دعت لها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في محافظة نابلس، ونادي الأسير، العلم الفلسطيني وصور الأسرى وشعارات مطالبة بنصرة الأسرى.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية في محافظة نابلس مظفر ذوقان، خلال الوقفة، أن الأسرى يعيشون حياة صعبة ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي. ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى، مشددا على أهمية تطبيق كافة المواثيق الدولية المتعلقة بهم.

وقال إن الاعتقال الإداري يشكل إجحافا لكل الحقوق التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى، مطالبا الجهات المشرفة على إعداد اتفاقيات جنيف عبر الهيئات الدولية أن تلزم إسرائيل بالكف عن هذه المحاكمات الصورية دون تهمة ومحاكمة.

وندد المشاركون بالصمت الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، داعين المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذه الحقوق.