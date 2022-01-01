  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الكفريني في مخيم جنين

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الكفريني في مخيم جنين



رام الله / سما /

شيعت جماهير محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد ضرار صالح الكفريني ( 17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، خلال عملية في مخيم جنين اعتقل خلالها القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي وصهره.


وانطلق موكب التشييع إلى منزل عائلته الشهيد الكفريني في مخيم جنين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وسط مشاعر من الحزن والأسى خيمت على العائلة المكلومة بالشهيد، وحيد والديه من الذكور.

وانطلقت مسيرة جماهيرية في شوارع مدينة ومخيم جنين، يتقدمها مقاومون من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والذين أطلقوا النار بالهواء تحية للشهداء ورسالة تهديد للاحتلال بتصعيد المقاومة.


وجابت المسيرة شوارع مدينة جنين ومخيمها وسط الهتافات الوطنية التي مجدت الشهداء، ونددت بالاحتلال، ودعت لتصعيد المقاومة.

وفي أعقاب أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد مخيم جنين، توجهت المسيرة لمقبرة شهداء معركة نيسان، حيث وري الثرى.


وأقيم مهرجان تأبيني، ألقيت خلاله كلمات للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمقاومة وكتيبة جنين، والتي توعدت الاحتلال بأن يبقى المخيم عنوانًا للصمود والتحدي والمقاومة، وتحويل كل عملية توغل لمعركة ومواجهة شرسة تثبيتًا لقرار المقاومة لتحريم أرض المخيم على الاحتلال.

وأشاد المتحدثون، بالشهيد الكفريني، الذي ارتقى وهو يتصدى للاحتلال مع أبناء مدينة ومخيم جنين الذين هبوا للدفاع عن المخيم، كما استنكروا بشدة، اعتقال القيادي الشيخ بسام السعدي وما تعرض له من تنكيل واعتداء، محذرين الاحتلال من أي مساس به، ومؤكدين أن المقاومة سترد على هذه الجريمة والاستهداف لرمز من رموزها وقادتها.

وأكد المتحدثون، على تمسكهم بخيار المقاومة وتحدي الاحتلال بكافة الأشكال، مشددين على ضرورة الوحدة ورص الصفوف.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب..وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غداً

كهرباء غزة: توجه لتوفير التيار 24 ساعة يوميًا بهذا السعر..

فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

شاهد : صور توثق آثار التعذيب على القيادي بسام السعدي

الأخبار الرئيسية

سحل واعتداء بعنف.. فيديو صادم يظهر وحشية الاحتلال لحظة اعتقال القيادي السعدي

3

صور : كل ما تريد معرفته عن “هيلفاير”..الظواهري : من أرقى أحياء القاهرة الى جبال كابول

هآرتس : لا بديل لحكم "حماس"

الجهاد الاسلامي: لن تنطفئ جذوة المواجهة مع الاحتلال باعتقال الشيخ بسام السعدي

جيش الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ومعبر ايرز ووقف للقطارات

الاتصالات الفلسطينية