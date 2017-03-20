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هيئة الأسرى: 10 شهور على عزل الأسير أبو شيرين في أوضاعٍ اعتقالية قاسية

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل للشهر العاشر على التوالي احتجاز الأسير محمود أبو شيرين (25 عاماً) من مخيم جنين، داخل زنازين العزل الانفرادي، بأوضاعٍ اعتقالية وحياتية قاسية ولا تُحتمل.

وبينت الهيئة أن الأسير أبو شيرين واجه ظروفاً صعبة خلال الشهور العشرة الماضية، حيث تعمد الاحتلال اقتياده من عزل إلى آخر، وتنقل بين زنازين "مجدو" و"رامون" و"أيالون"، عاش فيها بظروفٍ تفتقر الى أدنى مقومات الحياة الآدمية، معزولا تماماً عن العالم الخارجي وبدون أدوات كهربائية، ولم يكن بحوزته شيء سوى بعض الأغراض الشخصية، كما تعرض للضرب والاعتداء من قبل سجاني الاحتلال أثناء احتجازه داخل زنازين "أيالون"، وبتاريخ 26 من تموز الماضي نُقل مجدداً إلى زنازين "مجدو" حيث يقبع الآن.

ولفتت الهيئة أن الأسير أبو شيرين وُجهت له تهمة تقديم المساعدة للأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من "سجن جلبوع" العام الماضي.

والأسير أبو شيرين معتقل منذ تاريخ 20/3/2017، وصدر بحقه حكماً حينها بالسجن 4 سنوات، وكان من المتوقع الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته خلال شهر أيلول المقبل، وأُضيف إلى حكمه السابق حكماً إضافياً بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

#هيئة الأسرى #محمود أبو شيرين #سجون الاحتلال

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