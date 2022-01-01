الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف عمل وبناء في كفر الديك

سلفيت / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 إخطارات هدم ووقف عمل وبناء في المنطقة الغربية لبلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأوضح رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي : أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن: سامر عمر يعقوب إخطارا بوقف العمل والبناء في منزله قيد الانشاء، والمواطنتين شروق حسين علي أحمد، وصفاء جبر علي أحمد إخطارات بوقف العمل والبناء في منازلهن المأهولة بالسكان، والمواطن محمد عفيف علي أحمد اخطارا بالهدم لأي إنشاء سيتم بناؤه في أرضه الخالية.

يذكر أن إخطارات الهدم ووقف العمل والبناء تركزت في منطقة "الخلال" بالقرب من المنزل الذي هدمته جرافات الاحتلال يوم أمس الاثنين.