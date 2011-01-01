صور : كل ما تريد معرفته عن “هيلفاير”..الظواهري : من أرقى أحياء القاهرة الى جبال كابول

وكالات

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الثلاثاء، إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، استهدف منزلا سكنيا في العاصمة الأفغانية كابل.

ورجح محللون أميركيون أن يكون الظواهري قد قتل بصاروخ من طراز “RX9” عالي الدقة، والمخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه.

والصاروخ الذي يعتبر نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير (AGM-114)، يضرب الهدف بشكل مركز دون انفجار، ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

تم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

واستخدم البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الصاروخ على حد سواء، في عمليات خاصة نفذت في سوريا واليمن والعراق وليبيا والصومال.

الصاروخ الذي يصنع تحت اسم “R9X”، مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراما، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويحتوي الصاروخ على ستة سكاكين “شفرات” تخرق هيكلها قبل ثوان من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

وبمقدور الصاروخ وفق تقارير عسكرية اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، علما أنه صمم في عهد الرئيس باراك أوباما، بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم.

وجاء تصميم الصاروخ ردا على بدء المسؤولين في التنظيمات المتشددة بالاختباء بين المدنيين، تحسبا للغارات الأميركية.

ـــــــــــــــــــــــ

من هو أيمن الظواهري؟!

بعد الإعلان عن اغتيال الظواهري، تصدّر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، فمن هو؟!

أيمن محمد ربيع الظواهري (19 يونيو 1951) أحد مؤسسي تنظيم القاعدة وثاني أمير له خلفًا لأسامة بن لادن عقب مقتله في 2011م

بعملية أمريكية، بعد أن كان ثاني أبرز قياديي منظمة القاعدة العسكرية التي تصنفها معظم دول العالم منظمةً إرهابيةً حيث عمل مستشارًا لبن لادن، وزعيم تنظيم الجهاد الإسلامي العسكري المحظور في مصر.

أولاده فاطمة أميمة نبيلة خديجة محمد عائشة نوار

الظواهري في عيون محبيه وناقديه

كالعادة انقسمت الآراء إزاء الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، بين مشيد به، وناقم عليه.

الأديب الكبير رفقي بدوي قال – بحزن- إنه طالما قتلته أمريكيا ، فاعلموا أنه كان على الحق المبين.

وأضاف: نسأل الله أن يتقبله في الشهداء رحم الله د.أيمن الظواهرى.

ظاهرة

من جانبه قال د. خالد منتصر إن ‏الظواهري يمثل ظاهرة لابد أن تدرس.

وأضاف: “ابن أرقى حي مصري المعادي، يسكن ف ڤيلا أنيقة،الأب أستاذ صيدلة ينتمي لعائلة عريقة منها ابن العم أعظم أطباء الجلد في العالم د محمد الظواهري،الأم من عائلة عزام أول أمين لجامعة الدول العربية،طالب طب متفوق ينتظره مستقبل باهر كجراح،كيف تحول الى المطلوب رقم١”.

منتصر كتب عدة تعليقات بعد الإعلان عن قتل الظواهري، لم يخل بعضها من نبرة شماتة، منها قوله: “‏بعد مقتل أيمن الظواهري ، محمد حسان والحويني والقرضاوي شوهدوا بيولعوا شمع لابراهيم عيسى ،وبيبنوا له مقام في المنوفية”.