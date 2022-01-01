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منظمات يمينية تناقش احياء "الهيكل الثالث "المزعوم وتحديد موقعه

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات يمينية تناقش احياء "الهيكل الثالث "المزعوم وتحديد موقعه



القدس المحتلة / سما /

عشية ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" الأحد القادم والتحضيرات لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، دعت منظمة "بيت الحاخام أبراهام كوك"، ومنظمة "قلب المدينة" ، إلى مؤتمر يناقش "إحياء الهيكل الثالث" وتحديد موقعه، وذلك بالتعاون مع "معهد الهيكل".

وسيعقد المؤتمر في الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم، ويتحدث فيه الحاخام إسرائيل آريئيل مؤسس معهد الهيكل عن "الهيكل في الإرث الديني لأبراهام كوك"، كما سيقدم الحاخام "إليشا وولفسون"، رئيس حلقة "جبل الهيكل" الدينية عرضاً تعريفياً للمسجد الأقصى محاولاً تحديد مواقع المعالم المندثرة المزعومة للهيكل.

ومنذ أسبوعين بدأت "منظمات وجماعات الهيكل المزعوم" بالتخطيط وتنظيم البرامج لتنفيذ اقتحامات واسعة لإحياء "خراب الهيكل".

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