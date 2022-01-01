  1. الرئيسية
  2. الصحة

فوائد السباحة لمرضى الربو

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد السباحة لمرضى الربو



وكالات / سما /

الربو هو حالة تنفسية تلتهب فيها الممرات الهوائية وتضيق مما يجعل من الصعب على الفرد التنفس، مع هذه الحالة ، قد يكون من الصعب على الشخص أداء أي نوع من التمارين، ومع ذلك ، من المهم أن تقوم بنوع من التمارين للحفاظ على صحة الجسم أو قد تضيف إلى وزنك وتصاب أيضًا بالأمراض والسمنة.

إذا كنت تعاني من الربو وفقا لموقع " timesnownews" ، يمكنك محاولة السباحة لأنه يمكن أن يكون مفيدًا لك ويمكن أن يساعدك أيضًا في التحكم في الحالة، أيضًا ، إذا كنت تمارس نوعًا من التمارين بانتظام ، فيمكن تقليل أعراض الربو بشكل كبير.

فوائد السباحة لمرضى الربو

ألقِ نظرة هنا على كيف يمكن للسباحة أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من الربو عن طريق تقليل أعراضهم.

 تحسن سعة رئتيك

عندما تسبح ، تعمل الرئتين بشكل كبير، لذلك ، فأنت تتنفس جيدًا ، ويقل الضغط على الرئتين، هذا يساعد على تحسين الرئة ولا يتعين عليك ممارسة ضغط إضافي على رئتيك لأداء الأعمال اليومية.

تقليل الالتهابات

عندما تسبح بانتظام ، تقل الالتهابات في الشعب الهوائية بشكل كبير، وعندما تقل الالتهابات ، يمكنك التنفس بشكل صحيح وهذا يقلل من الضغط الذي قد تضطر إلى وضعه على رئتيك.

تقوي عضلاتك

 تساعد السباحة في بناء قوة العضلات وعندما تكون عضلاتك قوية يمكنك أداء أنشطتك اليومية بسلاسة.

تحميك من مشاكل التنفس

عندما تتدرب على السباحة لفترة طويلة من الزمن ، تميل رئتيك إلى التعود عليها وتبني تحملك لمثل هذه التمارين. عندما يزداد تحملك ، فإنه يساعدك أيضًا على أداء أنشطتك اليومية دون أي مشاكل في التنفس.

#السباحة #الربو #التنفس

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب..وفد أمني مصري يصل قطاع غزة غداً

كهرباء غزة: توجه لتوفير التيار 24 ساعة يوميًا بهذا السعر..

فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

شاهد : صور توثق آثار التعذيب على القيادي بسام السعدي

الأخبار الرئيسية

سحل واعتداء بعنف.. فيديو صادم يظهر وحشية الاحتلال لحظة اعتقال القيادي السعدي

3

صور : كل ما تريد معرفته عن “هيلفاير”..الظواهري : من أرقى أحياء القاهرة الى جبال كابول

هآرتس : لا بديل لحكم "حماس"

الجهاد الاسلامي: لن تنطفئ جذوة المواجهة مع الاحتلال باعتقال الشيخ بسام السعدي

جيش الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ومعبر ايرز ووقف للقطارات

الاتصالات الفلسطينية