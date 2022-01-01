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"المباحث" تُنجز قضيتي سرقة ونصب واحتيال بغزة ورفح

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أنجزت المباحث العامة بالشرطة قضيتي سرقة ونصب واحتيال منفصلتين في محافظتي غزة ورفح، بقيمة 60 ألف شيكل و14 ألف دولار.

وفي تفاصيل القضية الأولى، أوضحت المباحث العامة أنها تلقت شكوى من المواطن والي (ص) مفادها قيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي من محله التجاري بمحافظة غزة بقيمة 60 ألف شيكل.

وبيّنت أنه وبعد البحث والتحري، ومتابعة كاميرات المراقبة في مكان الواقعة، تم إثبات الحالة بالأدلة والبراهين على المدعو موسى (ي)، وبضبط المذكور واستجوابه، أقر بالسرقة على عدة مراحل لأكثر من شهرين، وبدلالته تم ضبط جزء من الملغ المالي المسروق ويقدر بـ 5560 شيكل.

وفي تفاصيل القضية الثانية، ذكرت المباحث العامة أنها استقبلت شكوى من المواطن (ص، م) من سكان محافظة رفح، مفادها قيام شخص مجهور بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ 14 ألف دولار.

ولفتت إلى أنه وبعد التحري والمتابعة، تم الاشتباه بالمدعو (م م) من سكان خانيونس، الذي اعترف خلال التحقيق الأولي معه بعملية النصب والاحتيال على المشتكي وذلك ببيع سيارته دون علمه، وضبط 6 آلاف دولار وهي جزء من ثمن بيع السيارة.

ونوهت المباحث العامة إلى أنها أحالت المتهمين والمضبوطات إلى مكتب تحقق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#المباحث العامة

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