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رئيس جديد لنادي اتحاد الشجاعية

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جديد لنادي اتحاد الشجاعية



غزة / سما /

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية, عن تولي نايف الحطاب رئاسة النادي للعامين المقبلين, تنفيذا للتوافق الرياضي.

وأكد مجلس الإدارة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن الحطاب سيخلف حسن الجعبري, الذي تولى رئاسة الشجاعية في الفترة الأولى 2020-2022.

وشكرت الإدارة, الجعبري على جهوده مع النادي خلال الفترة التي تولى فيه رئاسة مجلس "المنطار", مؤكدة أن مكانته وقيمته في النادي غير مرتبطة بمسميات.

أما الحطاب, فعبّر عن فخره بالعمل مع مجلس الإدارة التوافقي بين جميع أعضائه, مشيرا إلى أنه يطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات في تاريخ النادي.

#اتحاد الشجاعية #نايف الحطاب #حسن الجعبري

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