خدمات البريج يهزم "خدمات النصيرات" بافتتاح دوري اليد

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزا مهما على خدمات النصيرات (29-26)، في افتتاح منافسات دوري اليد بقطاع غزة للموسم 2022-2023.



وقدّم البريج عرضا قويا أمام النصيرات "بطل كأس فلسطين", إذ حسم الشوط الأول لمصلحته (16-12).



وفي الشوط الثاني, قلّص النصيرات الفارق (14-13), إلا أن النتيجة الإجمالية كانت لمصلحة البريج (29-26).



وشهدت المباراة تألق يوسف صلاح من البريج بتسجيله 12 هدفا, وعبد العزيز مصلح من النصيرات, الذي أحرز 12 هدفا أيضا.



أدار اللقاء تحكيميا إياد برهوم وعلي أبو طه للساحة، ومجدي حرب مسجلا، ومصطفى الحنجوري ميقاتي.