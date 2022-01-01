فيديو.. نماء يُجرد النشامى من لقب الشاطئية ويتوّج باللقب الخامس

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توج نادي نماء بلقب دوري كرة القدم الشاطئية بعد الفوز على شباب خانيونس بنتيجة (7×4) في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة التي أقيمت على ملعب نماء.

سجل أهداف نماء، محمد القاضي (هدفان)، ومحمود أبو النصر(هدفان)، وفادي عساف، ومعتز عبد ربه، وأسامة عيد، فيما سجل رباعية شباب خانيونس، إسماعيل جبر، ومحمد أبو موسى، وإسلام أبو عبيدة، وشرف محسن.

وتوج لاعب نماء محمد القاضي بلقب هداف البطولة برصيد (8) أهداف.

وكان شباب خانيونس قد توج بلقب النسخة الرابعة التي أقيمت قبل عامين بعد الفوز حينها على شباب جباليا.