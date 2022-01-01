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9 صفقات جديدة لأندية غزة خلال ساعات

الثلاثاء 02 أغسطس 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 صفقات جديدة لأندية غزة خلال ساعات



غزة / سما /

تواصل أندية غزة حراكها في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل الذي ينطلق يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وأعلن نادي الصداقة عن التعاقد مع خامس صفقاته بضم لاعب الوسط، معتز اشتيوي، بينما تعاقد غزة الرياضي مع المهاجم إبراهيم سلامة.

وأتم الشاطئ تعاقده مع لاعبه محمد السدودي بعد نهاية فترة إعارته لشباب رفح وهو اللاعب السابع الذي ينضم للبحرية في الانتقالات الحالية.

وأعلن أهلي النصيرات عن التعاقد مع، إبراهيم مطر وحربي السويركي، فيما تعاقد الأقصى مع مدافع الشاطئ، نور عامر.

وأعلن نادي أهلي غزة عن تشكيل الجهاز الفني بقيادة المدرب حمادة شبير، وتعاقده مع الحارس محمد مطر، والمدافع هيثم الشريف، واستعادة لاعبه محمد صالح الذي لعب معاراً الموم الماضي للصداقة.

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